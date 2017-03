4-Hers advance to district, state contests

By Messenger Staff | Published Wednesday, March 29, 2017

Tags: 4-H

The Wise County 4-H Photography show was held at Weatherford College Wise County March 21-22.

More than 100 images were displayed during the show. The event is a qualifying contest where the student’s photographs are judged against a set of judging criteria and standard of excellence.

The criteria is based on total points awarded for each photograph. The participant receives either a blue, red or white ribbon. Those chosen to advance to district and state likely received a “perfect score” or was selected as the best choice to represent the county in a specific category. The district roundup will be held in April in Vernon, while state roundup is held in June at College Station.

The purpose of the 4-H Photography Contest is to encourage self expression and allows the youth to demonstrate skills learned in the Wise County 4-H Photography Project or in other educational outlets in the area of photography.

Results are as follows:

SENIOR DIVISION

Animal Domestic – State qualifier: Kelsi McKelvain. Blue awards: Kelsi McKelvain, Rebecca Lambert, Hannah Buckner, Autumn Martinets, Taite Read. Red awards: Mariah Martinets, Clint Demmitt, Audrey McDuff, Joseph Gerlach

Animal Wildlife – State qualifier: Layton Chancellor. Blue awards: Layton Chancellor, Clint Demmitt, Joseph Gerlach, Taite Read, Kelsi McKelvain, Hannah Buckner, Rebecca Lambert, Autumn Martinets, Mariah Martinets, Malachi Martinets

Catch All – State qualifier: Mariah Martinets. Blue awards: Mariah Martinets, Kelsi McKelvain, Hannah Buckner. Red awards: Layton Chancellor, Joseph Gerlach, Malachi Martinets, Autumn Martinets, Audrey McDuff. White awards: Clint Demmitt, Taite Read

Details and Macro – State qualifier: Joseph Gerlach. Blue awards: Joseph Gerlach, Layton Chancellor, Kelsi McKelvain, Mariah Martinets, Taite Read, Malachi Martinets. Red award: Rebecca Lambert, Hannah Buckner

Digital Darkroom – State qualifier: Joseph Gerlach. Blue awards: Joseph Gerlach, Malachi Martinets, Hannah Buckner

Dominant Color – State qualifier: Autumn Martinets. Blue awards: Autumn Martinets, Kelsi McKelvain, Layton Chancellor, Hannah Buckner, Mariah Martinets, Taite Read. White award: Joseph Gerlach

Elements of Design – State qualifier: Autumn Martinets. Blue awards: Autumn Martinets, Mariah Martinets, Malachi Martinets, Kelsi McKelvain, Hannah Buckner, Taite Read, Red award: Lauryn Luttrull. White awards: Joseph Gerlach, Layton Chancellor

Food – State qualifier: Joseph Gerlach. Blue awards: Joseph Gerlach, Hannah Buckner, Taite Read. Red awards: Kelsi McKelvain

Marine/Aquatic – State qualifier: Layton Chancellor. Blue awards: Layton Chancellor, Joseph Gerlach, Hannah Buckner

Nature/Landscape – State qualifier: Autumn Martinets. Blue awards: Autumn Martinets, Hannah Buckner, Kelsi McKelvain, Joseph Gerlach. Red awards: Layton Chancellor, Taite Read, Malachi MArtinets, Clint Demmitt, Mariah Martinets

Night Photography – State qualifier: Hannah Buckner. Blue awards: Hannah Buckner, Joseph Gerlach. Red award: Malachi Martinets, Kelsi McKelvain

People – State qualifier: Autumn Martinets. Blue awards: Taite Read, Kelsi McKelvain, Layton Chancellor. Red awards: Clint Demmitt, Lauryn Luttrull, Malachi Martinets, Hannah Buckner

Plant/Flora – State qualifier: Kelsi McKelvain. Blue awards: Kelsi McKelvain, Layton Chancellor, Mariah Martinets, Sydney Keating, Hannah Buckner, Malachi Martinets. Red awards: Taite Read, Joseph Gerlach. White award: Autumn Martinets

Story Board – State qualifier: Autumn Martinets. Blue awards: Autumn Martinets, Clint Demmitt, Kelsi McKelvain, Hannah Buckner

Theme – State qualifier: Lauryn Luttrull, Kelsi McKelvain, Joseph Gerlach. Red awards: Malachi Martinets, Hannah Buckner

INTERMEDIATE DIVISION

Animal Domestic – District qualifier: Clayton Myers. Blue awards: Clayton Myers, Abigail Newbold, Gabriel Rueda, Cali Skelton, Harrison Oberg

Animal Wildlife – District qualifier: Aaron Chancellor. Blue awards: Aaron Chancellor, Harrison Oberg, Clayton Myers. Red awards: Rachel Anderson, Gabriel Rueda, Cali Skelton.

Catch All – District qualifier: Aaron Chancellor. Blue awards: Aaron Chancellor, Rachel Anderson, Cali Skelton, Isabela Malo. Red awards: Gabriel Rueda, Abigail Newbold, Harrison Oberg. White award: Clayton Myers

Details and Macro – District qualifier: Cali Skelton. Blue awards: Cali Skelton, Aaron Chancellor, Isabela Malo, Rachel Anderson. Red awards: Gabriel Rueda, Clayton Myers, Angelina Newbold

Digital Darkroom – District qualifier: Harrison Oberg. Blue awards: Harrison Oberg, Gabriel Rueda, Rachel Anderson. Red awards: Isabela Malo, Clayton Myers, Cali Skelton

Dominant Color – District qualifier: Rachel Anderson. Blue awards: Rachel Anderson, Cali Skelton. Gabriel Rueda, Aaron Chancellor, Harrison Oberg. Red awards: Clayton Myers, Isabela Malo

Elements of Design – District qualifier: Harrison Oberg. Blue awards: Harrison Oberg, Clayton Myers, Cali Skelton, Isabel Malo, Gabriel Rueda, Rachel Anderson

Food – District qualifier: Clayton Myers. Blue awards: Clayton Myers, Rachel Anderson. Red awards: Cali Skelton, Aaron Chancellor, Harrison Oberg

Marine/Aquatic – District qualifier: Cali Skelton. Blue awards: Cali Skelton, Clayton Myers. Red awards: Gabriel Rueda, Aaron Chandcellor, Harrison Oberg

Nature/Landscape – District qualifier: Clayton Myers. Blue awards: Clayton Myers, Cali Skelton, Gabriel Rueda, Harrison Oberg, Rachel Anderson, Abigail Newbold. Red awards Isabela Malo

Night Photography – District qualifier: Harrison Oberg. Blue awards: Harrison Oberg, Clayton Myers. Red awards: Aaron Chancellor, Isabela Malo. White awards: Cali Skelton, Gabriel Rueda

People – District qualifier: Rachel Anderson. Blue awards: Rachel Anderson, Harrison Oberg, Aaron Checellor, Gabriel Rueda. Red awards: Cali Skelton, Clayton Myers

Plant/Flora – District qualifier: Angelina Newbold. Blue awards: Angelina Newbold, Rachel Anderson, Gabriel Rueda, Harrison Oberg. Red awards: Cali Skelton, Aaron Chancellor, Clayton Myers

Story Board – District qualifier: Clayton Myers. Blue awards: Clayton Myers, Gabriel Rueda, Harrsion Oberg, Rachel Anderson

Theme – District qualifier: Cali Skelton. Blue awards: Cali Skelton, Isabela Malo, Rachel Anderson, Harrison Oberg. Red award: Gabriel Rueda

JUNIOR DIVISION

Animal Domestic – District qualifier: Brodie Childs. Blue awards: Brodie Childs, Henry Oberg. Red awards: Macy Leichiter, Emma Haschke

Animal Wildlife – District qualifier: Henry Oberg. Blue awards: Henry Oberg, Brodie Childs, Karis Moss. Red awards: Emma Haschke, Eydee Franks

Catch All – District qualifier: Eydee Franks. Blue awards: Edyee Franks, Henry Oberg. Red awards: Brodie Childs, Macy Leichliter. White award: Karis Moss

Details and Macro – District qualifier: Karis Moss. Blue awards: Eydee Franks, Henry Oberg, Brodie Childs, Karis Moss. Red award: Macey Leichliter

Digital Darkroom – District qualifier: Brodie Childs. Blue awards: Brodie Childs. Red award: Henry Oberg

Dominant Color – District qualifier: Henry Oberg. Blue awards: Henry Oberg, Karis Moss, Brodie Childs, Emma Haschke. Red award: Eydee Franks

Elements of Design – District qualifier: Henry Oberg. Blue awards: Henry Oberg. Red awards: Eydee Franks, Brodie Childs, Macey Leichliter

Food – District qualifier: Eydee Franks. Blue awards: Eydee Franks, Brodie Childs. Red awards: Karis Moss, Henry Oberg, Emma Haschke

Marine/Aquatic – District qualifier: Brodie Childs. Blue awards: Brodie Childs, Henry Oberg

Nature/Landscape – District qualifier: Macy Leichliter. Blue awards: Macy Leichliter, Brodie Childs, Edyee Franks. Red award: Henry Oberg

Night Photography – District qualifier: Henry Oberg. Blue awards: Henry Oberg, Brodie Childs. Red award: Eydee Franks

People – District qualifier: Brodie Childs. Blue award: Brodie Childs. Red award: Henry Oberg

Plant/Flora – District qualifier: Eydee Franks. Blue awards: Eydee Franks, Henry Oberg, Karis Moss, Brodie Childs. Red award: Emma Haschke

Story Board – District qualifier: Brodie Childs. Blue awards: Brodie Childs Henry Oberg

Theme – District qualifier: Brodie Childs. Blue awards: Brodie Childs. Red award: Henry Oberg